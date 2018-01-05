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| | В 2017 году в Японии продажи авто выросли впервые за три года

В 2017 году в Японии продажи авто выросли впервые за три года

Вчера, 20:12
Три года подряд в Японии падали продажи автомобилей, но в 2017 году ситуация значительно улучшилась, невзирая на разразившиеся скандалы, связанные с местными автомобилестроителями. Об этом сообщают обозреватели портала Kyodo.

В 2017 году в Японии продажи авто выросли впервые за три года

 

Согласно с обнародованными отчетами дилерских центров, в 2017 году японцы купили 5 230 000 машин. Это на 5,3% выше результатов 2016 года.

В 2017 году множество местных автопроизводителей стали фигурантами скандалов, причиной которой выступало качество их продукции. Например, Nissan и Subaru подозреваются во множестве нарушений. Проведенные проверки установили халатность при соблюдении требуемых норм качества. Также Toyota и еще ряд машиностроителей пострадали от поставщиков некачественного металла, из которого создали авто и отправили на рынок. Разбирательства по всем этим скандалам продолжаются и не скоро утихнут. По мнению ряда аналитиков, Subaru может потерять свое имя на рынке и независимость, как это произошло с Mitsubishi.
Дмитрий Павличко
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