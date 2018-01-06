Новый хэтчбек Renault Zoe рассекречен на шпионских снимках

На дорогах Индии фотошпионы сфотографировали электрический хэтчбэк Renault Zoe во время прохождения тест-драйва. До официального дебюта новинки осталось совсем немного времени.

Дмитрий Павличко

В соответствии с информацией, обнародованной в сети, новый Renault Zoe представят на выставке Auto Expo через месяц. Внешнее оформление нового хэтчбэка Renault Zoe раскрыли фотошпионы, которым удалось сфотографировать новинку, не облаченную в камуфляжную пленку.При рассмотрении выложенных в сеть фотографий можно понять, что у новинки обновились фары и увеличился логотип марки. Дальность хода электрокара достигает 400 км, а чтобы зарядиться до 80% нужно затратить 65 минут. Розетка заряжает электрокар за 8-9 часов. Новый кроссовер снабдили 41-киловаттным аккумулятором. Раньше сообщалось, что к 2020 году выйдет «заряженная» модификация Renault Zoe.