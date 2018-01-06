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| | Volvo Дэвида Боуи продали за рекордные $216 000

Volvo Дэвида Боуи продали за рекордные $216 000

Сегодня, 07:00
Автомобиль Volvo 262C, владельцем которого был легендарный рок-музыкант Дэвид Боуи, продали в Швейцарии. За него выложили рекордную сумму.

Volvo Дэвида Боуи продали за рекордные $216 000

 

Об этом пишут обозреватели специализированных СМИ. Сообщается, что покупатель раскошелился на 212 800 швейцарских франков, что в переводе на доллары составляет около 216 тысяч. Первоначально лот оценили в 65 000-75 000 франков. По мнению экспертов, это рекордная сумма, выложенная за эту модель.

Автомобиль, которым владел известный рокер, выпустили в 1981 году и он стал последним в линейке. Боуи ездил на нем до 1998 года, а пробег Volvo 262C составляет всего 53 000 км, что тоже стало фактором увеличения цены.

Оформление авто осуществлялось в Швеции, а саму машину собирали инженеры итальянской компании Bertone вручную. В салоне имеются кожаные кресла, электростеклоподъемники и Hi-Fi.
Дмитрий Павличко
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