Volvo Дэвида Боуи продали за рекордные $216 000

Автомобиль Volvo 262C, владельцем которого был легендарный рок-музыкант Дэвид Боуи, продали в Швейцарии. За него выложили рекордную сумму.

Дмитрий Павличко

Об этом пишут обозреватели специализированных СМИ. Сообщается, что покупатель раскошелился на 212 800 швейцарских франков, что в переводе на доллары составляет около 216 тысяч. Первоначально лот оценили в 65 000-75 000 франков. По мнению экспертов, это рекордная сумма, выложенная за эту модель.Автомобиль, которым владел известный рокер, выпустили в 1981 году и он стал последним в линейке. Боуи ездил на нем до 1998 года, а пробег Volvo 262C составляет всего 53 000 км, что тоже стало фактором увеличения цены.Оформление авто осуществлялось в Швеции, а саму машину собирали инженеры итальянской компании Bertone вручную. В салоне имеются кожаные кресла, электростеклоподъемники и Hi-Fi.