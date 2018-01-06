Названы цены на семиместный кроссовер Volkswagen Tigaun AllSpace

В Британии вышел на рынок новый 7-местный среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tugian AllSpace. За него придется отдать 29 370 фунтов стерлингов.

Дмитрий Павличко

Раньше этот автомобиль предлагался в Германии за 29 795 евро. Новинка построена на одной платформе со Skoda Kodiaq и ее можно считать отличной альтернативой для клиентов, которые хотят получить более элитный бренд и комфортный салон.Стандартный вариант исполнения нового кроссовера получил название SE Navigation. Под капот он получил 1,4-литровый мотор семейства TSI с отдачей 150 л.с. Он работает в паре с 6-скоростной МКПП и переднеприводным механизмом. Наиболее доступная машина с 2-литровым 150-сильным дизельным двигателем TDI и 6-скоростной МКП предлагается от 31 550 фунтов стерлингов.Кроме этого, для британских автолюбителей предусматриваются 2-литровый дизель с мощностью 190 и 240 «лошадок» и бензиновая установка с отдачей 180 л.с. Они работают в паре с 6- и 7-диапазонной DSG и полным приводом 4MOTION. В функциональный перечень авто попали 18-дюймовые колесные диски, индикаторы парковки, климат-контроль на три зоны, аудиосистема с 8-дюймовым тачскрином, спутниковая навигация, Bluetooth, круиз-контроль, ассистенты безопасности и помощи шоферу.