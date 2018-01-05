Aston Martin отзывает несколько спорткаров из-за проблем с КПП

Английская марка Aston Martin, выпускающая спортивные автомобили, планирует сервисную кампанию. В ее рамках будут отозваны несколько моделей бренда по причине неполадок в трансмиссии автомобилей Aston Martin.

Западные профильные СМИ информируют, что английский автопроизводитель отзовет модели Aston Martin DB9, Aston Martin DBS, Aston Martin Rapide, Aston Martin Virage и Aston Martin Vanquish. Сервисная кампания затронет те автомобили, которые укомплектованы шестидиапазонной автоматической трансмиссией Touchtronic второй генерации.

Поясняется, что автомобили Aston Martin, подлежащие отзыву, могут начать самопроизвольное движение, если парковать их на неровной поверхности. Это может привести к несчастным случаям.

Всего Aston Martin отзовет 391 автомобиль. На сервис отправятся машины, сошедшие с конвейера в период с декабря 2007 по октябрь 2014 года. Все работы по ремонту неисправностей оплатит производитель.

Иван Головин