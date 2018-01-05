Aston Martin отзывает несколько спорткаров из-за проблем с КПП

Aston Martin отзывает несколько спорткаров из-за проблем с КППВчера, 18:26
Британский автопроизводитель Aston Martin сообщил, что отзовёт в Соединённых Штатах порядка 5 500 спорткаров в начале 2018 года. Сервисная кампания будет
В лесу штата Массачусетс обнаружили автомобиль Aston Martin DB4. Стоимость суперкара, который простоял 40 лет без присмотра, оценили в 500 тыс$.
Английская автокорпорация Aston Martin поведала СМИ планы относительно будущего компании. Концерн планирует глобальное пополнение модельного ряда в ближайшие