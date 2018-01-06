KIA Rio 2018 получит внешние и технические усовершенствования

Южнокорейские машиностроители в нынешнем году намерены вывести на рынок обновленный бестселлер KIA Rio. Ожидается, что модель KIA Rio 2018 получит рестайлинг экстерьера и интерьера, а также будет технически усовершенствована.

Официальных данных о модели KIA Rio 2018 практически нет, однако ожидается, что при всех улучшениях внешности и технической составляющей машины, она не покинет бюджетный сегмент. Предполагается, что стоимость модели KIA Rio 2018 составит 15 000 долларов.

Согласно слухам, модель KIA Rio 2018 получит больше места в салоне, который претерпит заметный рестайлинг. В интерьере автомобиля появятся более плавные линии и дорогие материалы отделки.

Базовая KIA Rio 2018 будет комплектоваться механической коробкой передач. На рынок машина отправится в кузовах седан и хэтчбек. Корейцы намерены модернизировать силовую установку KIA Rio 2018. Опционально автомобиль будет продаваться с современными системами безопасности.

Иван Головин