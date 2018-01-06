KIA Rio 2018 получит внешние и технические усовершенствования

KIA Rio 2018 получит внешние и технические усовершенствованияСегодня, 05:00
Американские машиностроители решили отказаться от планового рестайлинга седана, известного в России как Ford Mondeo. На других рынках эта модель продается как
Южнокорейские машиностроители планируют обновление линейки кроссоверов Hyundai в России. Уже в 2018 году в стране начнутся продажи трех новых или
Модель Chevrolet Cruze Diesel 2018 года получит спортивный пакет RS. Старт продаж новинки намечен на осень этого года, а доступен автомобиль будет в кузове