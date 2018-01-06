Рассекречена задняя оптика нового седана Toyota Avalon

Японские машиностроители показали в глобальной сети тизер с задней оптикой седана Toyota Avalon нового поколения. При этом месяц назад разработчики рассекретили в интернете передний осветитель автомобиля. 15 января в Детройте откроется мотор-шоу, и на этом мероприятии состоится официальная премьера новинки.

Основой для нового Toyota Avalon послужила модульная платформа TNGA. К 2020 году она станет одним из основных шасси для новых моделей японского автогиганта. Продвинутая архитектура позволила сделать седан Toyota Avalon следующей генерации крупнее, просторнее и легче предшественника.

Базовый фастбек Toyota Avalon нового поколения получит 2,5-литровую "четверку". Для более дорогих версий автомобиля предусмотрен шестицилиндровый агрегат объемом 3,5 литра. Первый мотор будет комплектоваться бесступенчатым вариатором. Для второго двигателя подготовлена восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Японцы также готовят к продажам гибридную модификацию седана Toyota Avalon. Комбинированная силовая установка новинки будет состоять из 2,5-литрового бензинового агрегата и электромотора. Производительность установки в сумме составит 210 л.с.

Новый Toyota Avalon получит модернизированный пакет безопасности Toyota Safety Sense. Машину оборудуют адаптивным головным светом, системами удержания в полосе и предотвращения столкновений, а также распознавания пешеходов.

Иван Головин