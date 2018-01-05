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| | Представлен пикап Mercedes-Benz X-Class для кемпинга

Представлен пикап Mercedes-Benz X-Class для кемпинга

Вчера, 23:00
Немецкий машиностроительный гигант Mercedes-Benz представил две новых концепции пикапа Mercedes-Benz X-Class. Обе версии автомобиля оценят любители кемпинга и дальних поездок. В разработке этих концепций участвовали компании Tischer и VanEssa.

 

Представлен пикап Mercedes-Benz X-Class для кемпинга

 

Компания Tischer известна своими проектами по подготовке автомобилей к путешествиям. Ее специалисты помогли немецким инженерам разработать жилой модуль для первой концепции пикапа Mercedes-Benz X-Classдля кемпинга. "Пристройка" для машины включает в себя спальное место шириной 1,5 метра и высотой почти 2 метра. Кроме того, в жилом модуле имеются три раскладных кресла, которые можно использовать как дополнительное спальное место. Также в модуле нашлось место кухне, газовой плите на три конфорки и душевой кабине с туалетом.
 
Специалисты компании VanEssa оказали немецким инженерам содействие в разработке второй концепции пикапа Mercedes-Benz X-Class для кемпинга, которая предусматривает встраивание в автомобиль 250-килограммового кухонного модуля. Выдвижная зона позволит с комфортом готовить, хранить и мыть пищу и посуду. Модуль включает в себя холодильник, раковину и отсеки для еды и кухонной утвари.

 

Представлен пикап Mercedes-Benz X-Class для кемпинга

 

Представлен пикап Mercedes-Benz X-Class для кемпинга

 

Представлен пикап Mercedes-Benz X-Class для кемпинга

 

Прототипы обоих вариантов пикапа Mercedes-Benz X-Class для кемпинга готовятся к презентации. Она состоится в середине нынешнего месяца на выставке Caravan, Motor, Touristik (CMT) в Штутгарте.

Иван Головин
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