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| | Российские журналисты испытали Bentley Flying Spur W12S

Российские журналисты испытали Bentley Flying Spur W12S

Сегодня, 02:00
Журналисты российского издания «Российская Газета» провели тест-драйв нового роскошного седана Bentley Flying Spur W12S. Эксперты отметили, что модель объединяет в себе как люксовое оснащение, так и впечатляющие динамические характеристики.

Российские журналисты испытали Bentley Flying Spur W12S

 

Прежде всего журналисты отметили, что новый Bentley Flying Spur W12S имеет стильный и роскошный дизайн кузова, который окрашен в ярко-оранжевый колер Orange Flame. Данный оттенок является одной из визитных карточек британского люксового бренда. В целом новый седан мало чем отличается от модели предыдущей генерации, сохраняя узнаваемые черты.

Под капотом Bentley Flying Spur W12S расположился могучий бензиновый мотор W12, который в исполнении с приставкой S способен генерировать 635 лошадиных сил. Стоит отметить, что стандартная вариация имеет мощность всего на 10 «лошадей» меньше. Разгон до первых 100 км/ч занимает всего 4,5 секунды, что можно назвать впечатляющим результатом для массивного седана весом в 2 475 кг.

Нельзя не отметить, что новый Bentley Flying Spur W12S способен развивать максимальную скорость движения в 325 км/ч, что является рекордом для серийных седанов. Управляемость модели также оценена экспертами по высшему баллу.
Васисуалий Мурчалов
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