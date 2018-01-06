Эксперты испытали спортивный седан LADA Vesta Rally Sprint

Эксперты российского автомобильного портала «Официальный Лада Клуб» провели первый тест-драйв нового гоночного автомобиля LADA Vesta Rally Sprint, который разрабатывался независимыми инженерами. Журналисты отметили, что новинка действительно обладает высокими внедорожными характеристиками и динамикой на сложных участках дороги.

Прежде всего стоит отметить, что созданием нового спортивного седана LADA Vesta Rally Sprint занимались не инженеры «АвтоВАЗ», а независимые разработчики, которые прежде всего хотели показать, что у популярного отечественного авто есть большой спортивный потенциал.Так, разные разработчики создавали для модели отдельные компоненты, в числе которых новая подвеска и защитные элементы на кузове. В дальнейшем разработчики планируют увеличить мощность двигателя модели.Инженеры признались, что седан, представленный в рамках мероприятия «Серебряная ладья» в 2017 году, пока носит лишь часть от запланированных дополнений. На данный момент LADA Vesta Rally Sprint готовится получить кастомную независимую подвеску.

Васисуалий Мурчалов

После тест-драйва эксперты отметили, что новый LADA Vesta Rally Sprint в поворотах ведёт себя значительно лучше, чем стандартная версия модели. Также спортивный седан существенно «подтянул» внедорожные характеристики.