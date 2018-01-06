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| | Эксперты испытали спортивный седан LADA Vesta Rally Sprint

Эксперты испытали спортивный седан LADA Vesta Rally Sprint

Сегодня, 09:00
Эксперты российского автомобильного портала «Официальный Лада Клуб» провели первый тест-драйв нового гоночного автомобиля LADA Vesta Rally Sprint, который разрабатывался независимыми инженерами. Журналисты отметили, что новинка действительно обладает высокими внедорожными характеристиками и динамикой на сложных участках дороги.

Эксперты испытали спортивный седан LADA Vesta Rally Sprint

 

Прежде всего стоит отметить, что созданием нового спортивного седана LADA Vesta Rally Sprint занимались не инженеры «АвтоВАЗ», а независимые разработчики, которые прежде всего хотели показать, что у популярного отечественного авто есть большой спортивный потенциал.

Так, разные разработчики создавали для модели отдельные компоненты, в числе которых новая подвеска и защитные элементы на кузове. В дальнейшем разработчики планируют увеличить мощность двигателя модели.

Инженеры признались, что седан, представленный в рамках мероприятия «Серебряная ладья» в 2017 году, пока носит лишь часть от запланированных дополнений. На данный момент LADA Vesta Rally Sprint готовится получить кастомную независимую подвеску.

Эксперты испытали спортивный седан LADA Vesta Rally Sprint

 

После тест-драйва эксперты отметили, что новый LADA Vesta Rally Sprint в поворотах ведёт себя значительно лучше, чем стандартная версия модели. Также спортивный седан существенно «подтянул» внедорожные характеристики.
Васисуалий Мурчалов
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