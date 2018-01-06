Эксперты назвали ТОП-7 автомобилей ценой до 100 тыс. рублей

Журналисты российских автомобильных изданий составили рейтинг подержанных автомобилей, которые можно приобрести в России по цене до 100 000 рублей. Примечательно, что в ТОП-7 попало множество довольно узнаваемых моделей, которые при этом продаются в довольно неплохом состоянии.

Васисуалий Мурчалов

На первом месте расположился хорошо знакомый россиянам седан Daewoo Nexia, который на сегодняшний день на первичном рынке реализуется под брендом Ravon. Автомобиль в своё время стал настоящей звездой бюджетного сегмента рынка России. На втором месте расположился седан Chevrolet Lanos, который по большей части популярен на автомобильном рынке Украины, где было налажено его производство. До России добирались корейские модели.Нельзя не отметить компактный хэтчбек Ford Focus первого поколения, который на вторичном рынке России также можно приобрести по цене до 100 000 рублей. Модель считается достойной альтернативой для тех, кто «боится» корейских автомобилей.Кроме того, стоит упомянуть и старые японские седаны Mazda 323 и Mazda 626, которые на вторичном рынке находятся в том же ценовом сегменте. Российские клиенты также могут приобрести Toyota Corolla 1990-х годов, Audi 100 и Peugeot 406.