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| | В Калифорнии планируют ввести запрет на продажу авто с ДВС

В Калифорнии планируют ввести запрет на продажу авто с ДВС

Сегодня, 00:00
Представители Законодательного собрания штата Калифорния подготовили законопроект, согласно которому продажа автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами может быть запрещена в штате. Ожидается, что такие правила могут вступить в силу с 1 января 2040 года.

В Калифорнии планируют ввести запрет на продажу авто с ДВС

 

Фил Тинг, член Законодательного собрания американского штата Калифорния, представил законопроект, который запрещает реализацию в регионе новых автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами. В том случае, если законопроект будет благополучно рассмотрен и одобрен, запрет вступит в силу с 1 января 2040 года.

Господин Тинг отметил, что новый законопроект получил название «Закон о чистых автомобилях 2040», а под запретом подразумевается прекращение государственной регистрации автомобилей с ДВС. Калифорнийские клиенты смогут приобрести только полностью электрические или водородные модели.

Примечательно, что с 2040 года под запрет попадут любые автомобили, выбрасывающие газы, в том числе и плагин-гибридные модели. Ограничения не коснутся грузовых автомобилей массой более 4 535 килограммов, а также американцев, прибывших из других штатов. Стоит отметить, что аналогичный запрет постепенно вводится в Китае, Великобритании и Франции.
Васисуалий Мурчалов
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