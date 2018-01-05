Toyota разработала беспилотник нового поколения

Инженеры японского машиностроительного гиганта Toyota разработали автопилот нового поколения. У разработчиков уже имеется тестовый прототип автомобиля с технологией. Он через пару дней предстанет перед общественностью в рамках выставки потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Базой для нового автопилота Toyota послужил гибридный премиальный седан Lexus LS 600hL предыдущей генерации. Машина получила модернизированный оптический дальномер LiDAR. Теперь это устройство сканирует пространство в радиусе до 200 метров. Для непогоды и темного времени суток у машины имеются специальные фотоэлектрические сенсоры.

Также автопилот Toyota получил сенсоры короткого диапазона. Они позволяют системе распознавать небольшие объекты, находящиеся вблизи машины. Это могут быть как маленькие дети и животные, так и посторонние предметы на дороге.





Новый автопилот Toyota для установки на седан Lexus LS 600hL заключили в обтекаемый модуль, который установили на крыше машины. Весной нынешнего года в Мичигане начнутся тестирования как минимум двух прототипов с новой технологией. Ранее сообщалось, что на территории данного штата японцы строят специальный полигон для испытаний беспилотных машин.

Иван Головин