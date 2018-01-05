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| | Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

Сегодня, 12:55
На страницах американского издания Carscoops появились фото нового роскошного суперкара Aston Martin Vanquish Zagato, который был замечен на улицах Лондона. Автор фото отметил, что довольно редко можно заметить столь редкий и дорогостоящий автомобиль просто стоящим на парковке в переулке.

Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

 

Судя по свежим фото, на улицах Лондона был замечен редчайший суперкар Aston Martin Vanquish Zagato в кузове кабриолет. Автомобиль получил стильный красный цвет кузова, карбоновый аэродинамический обвес, а также красно-черный кожаный салон. Стоит отметить, что владельцы таких моделей очень редко оставляют автомобиля без присмотра посреди улицы.

Напомним, что публичная премьера нового Aston Martin Vanquish Zagato состоялась ещё в 2016 году в рамках конкурса элегантности в Пеббл Бич, Калифорния. Тогда разработчики заявили, что суммарно будет выпущено всего 99 моделей в кузовах купе и кабриолет. Автомобиль мгновенно стал желанной моделью для мировых коллекционеров.

Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

 

Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

 

Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

 

Примечательно, что несколько дней назад швейцарский коллекционер выставил на продажу свой Aston Martin Vanquish Zagato по цене в 1 500 000 долларов, что эквивалентно 85 500 000 рублей. Под капотом модели скрывается 5,9-литровый атмосферный мотор V12, который способен генерировать 592 лошадиные силы, разгоняя суперкар до первых 100 км/ч всего за 3,7 секунды.
Васисуалий Мурчалов
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