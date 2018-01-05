Один из 99 экземпляров Aston Martin Vanquish Zagato замечен в Лондоне

На страницах американского издания Carscoops появились фото нового роскошного суперкара Aston Martin Vanquish Zagato, который был замечен на улицах Лондона. Автор фото отметил, что довольно редко можно заметить столь редкий и дорогостоящий автомобиль просто стоящим на парковке в переулке.

Судя по свежим фото, на улицах Лондона был замечен редчайший суперкар Aston Martin Vanquish Zagato в кузове кабриолет. Автомобиль получил стильный красный цвет кузова, карбоновый аэродинамический обвес, а также красно-черный кожаный салон. Стоит отметить, что владельцы таких моделей очень редко оставляют автомобиля без присмотра посреди улицы.Напомним, что публичная премьера нового Aston Martin Vanquish Zagato состоялась ещё в 2016 году в рамках конкурса элегантности в Пеббл Бич, Калифорния. Тогда разработчики заявили, что суммарно будет выпущено всего 99 моделей в кузовах купе и кабриолет. Автомобиль мгновенно стал желанной моделью для мировых коллекционеров.

Васисуалий Мурчалов

Примечательно, что несколько дней назад швейцарский коллекционер выставил на продажу свой Aston Martin Vanquish Zagato по цене в 1 500 000 долларов, что эквивалентно 85 500 000 рублей. Под капотом модели скрывается 5,9-литровый атмосферный мотор V12, который способен генерировать 592 лошадиные силы, разгоняя суперкар до первых 100 км/ч всего за 3,7 секунды.