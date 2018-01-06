Кроссовер Nissan X-Trail в 2018 году выйдет в гибридной версии

Японский кроссовер Nissan X-Trail станет гибридным. Это станет возможным благодаря использованию на нем комбинированной силовой установки вседорожника Mitsubishi Outlander PHEV. Данная информация озвучена китайскими масс-медиа.

Если слухи китайских СМИ подтвердятся, то гибридный кроссовер Nissan X-Trail получит 121-сильный бензиновый агрегат объемом 2.0 литра, а также электромотор, производительность которого составляет 86 л.с. Пока неизвестно, как эти двигатели распределятся по осям автомобиля.

Кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV имеет электрический запас хода в 55 километров. При использовании обоих видов тяги эта цифра вырастает до 800 километров и выше. Средний расход топлива вседорожника в комбинированном режиме составляет 4,95 литра горючего на 100 километров пути. Полная зарядка энергоносителей автомобиля длится примерно 5 часов. Чтобы зарядить аккумулятор на 80%, машине достаточно получаса.

Сейчас в Китае продается рестайлинговый Nissan X-Trail. Машина имеет пересмотренные бамперы, массивную радиаторную решетку, оригинальную оптику со светодиодными ДХО. Автомобиль получил рулевое колесо в спортивном стиле и пересмотренную фронтальную панель. Также салон машины получил более качественные отделочные материалы. Из электроники кроссовер получил адаптивный круиз-контроль, системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе и экстренного торможения.

Иван Головин