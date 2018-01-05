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| | Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

Сегодня, 12:17
Французская компания PSA Group сообщает о том, что на британском автомобильном рынке стартует приём предварительных заказов на новый компактный хэтчбек Citroen C3 в специальной версии Elle. Стоимость лимитированного хэтчбека, который получил целый ряд розовых акцентов, составляет 15 595 фунтов стерлингов (примерно 1 200 000 рублей).

Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

 

Согласно данным американского портала Carscoops, новый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании доступен исключительно в белом колере кузова Polar White и двухцветной отделкой крыши. Корпуса боковых зеркал получили черную отделку, а окантовка противотуманных осветителей выполнена в розовом колере Cherry Pink. Также модель поставлена на уникальные колесные диски размерностью в 17 дюймов.

Интерьер нового Citroen C3 Elle также отличается обилием розовых акцентов, которые расположились на сидениях, приборной панели и центральной консоли. Мультимедийный комплекс Citroen Connect Box оснащается штатной навигацией, а также обилием облачных сервисов. На помощь водителю придёт множество систем безопасности.

Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

 

Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

 

Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

 

Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

 

Что касается технических характеристик, то новый Citroen C3 Elle предложен британским клиентам с моторами линейки PureTech отдачей в 82 и 110 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает шестиступенчатый «автомат».
Васисуалий Мурчалов
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