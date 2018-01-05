Представлен особый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании

Французская компания PSA Group сообщает о том, что на британском автомобильном рынке стартует приём предварительных заказов на новый компактный хэтчбек Citroen C3 в специальной версии Elle. Стоимость лимитированного хэтчбека, который получил целый ряд розовых акцентов, составляет 15 595 фунтов стерлингов (примерно 1 200 000 рублей).

Согласно данным американского портала Carscoops, новый Citroen C3 Elle для рынка Великобритании доступен исключительно в белом колере кузова Polar White и двухцветной отделкой крыши. Корпуса боковых зеркал получили черную отделку, а окантовка противотуманных осветителей выполнена в розовом колере Cherry Pink. Также модель поставлена на уникальные колесные диски размерностью в 17 дюймов.Интерьер нового Citroen C3 Elle также отличается обилием розовых акцентов, которые расположились на сидениях, приборной панели и центральной консоли. Мультимедийный комплекс Citroen Connect Box оснащается штатной навигацией, а также обилием облачных сервисов. На помощь водителю придёт множество систем безопасности.

Васисуалий Мурчалов

Что касается технических характеристик, то новый Citroen C3 Elle предложен британским клиентам с моторами линейки PureTech отдачей в 82 и 110 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает шестиступенчатый «автомат».