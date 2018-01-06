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| | Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

Сегодня, 09:35
Внешность современных моделей итальянской компании Lamborghini становится все агрессивнее, и публика теперь никогда не знает, чего ждать от автомобилей легендарной марки. Тем не менее, находятся те, кто имеет четкое представление о будущем моделей Lamborghini. Так, российский дизайнер Дмитрий Лазарев накануне показал концепт, демонстрирующий его видение итальянских машин следующих поколений. Свое детище художник назвал Lamborghini Forsennato.

 

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

 

Российский дизайнер рассказал, что создавал виртуальный концепт Lamborghini Forsennato примерно один год. По словам автора прототипа, при создании машины он вдохновлялся такими моделями как Lamborghini Miura, Lamborghini Aventador и Lamborghini Veneno.
 
Спереди концептуальный суперкар Lamborghini Forsennato выглядит весьма агрессивно. Машина получила несколько воздухозаборников, угловатый капот и узкую светодиодную оптику. Также автомобиль особенен рельефными дверями и имеет небольшие боковые стекла.

 

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

 

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

 

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

 

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

 

Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

 



Задняя часть концептуального Lamborghini Forsennato получила характерный для итальянских суперкаров моторный отсек с карбоновой отделкой. По задумке автора прототипа, его движущей силой является гибридная установка, производительность которой составляет 1 000 л.с.

Иван Головин
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