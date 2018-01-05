Названы самые яркие автомобили из новогодних фильмов

Наступили зимние праздники, и настало время вспомнить самые яркие автомобили из новогодних фильмов. В списке оказались как отечественные киноленты, так и зарубежные фильмы, которые хорошо известны российскому зрителю.

В одной из самых успешных советских комедий "Джентльмены удачи" была задействована легендарная "Волга" ГАЗ-2401. В этом же кинофильме можно увидеть еще одну легенду отечественного автопрома - автобус ЛиАЗ-677, который является символом общественного транспорта Москвы. Кроме того, в фильме присутствует УралЗис-355М.

В фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" есть запоминающийся момент, когда желтый ВАЗ-2103 "дрифтит" по скользкой дороге под управлением Ипполита. Также многие вспомнят фургон Dodge Ram Van воров-неудачников из комедии "Один дома". Кроме того, из этого фильма можно вспомнить хэтчбек Plymouth Horison, которым управлял доставщик пиццы. Каждый раз, когда машина подъезжала к дому Кевина, она сбивала статую у его входа.

Во второй части фильма "Один дома" Кевину довелось прокатиться в машине Checker Marathon Taxi, являющейся символом Нью-Йорка. Также в этой киноленте главный герой ездил на лимузине Lincoln Town Car. Еще одной машиной, которая практически у всех ассоциируется с Новым годом, является грузовик Freightliner Classic из рекламы напитка Coca-Cola.

Иван Головин