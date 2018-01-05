Новый седан Audi A6 дебютирует на автосалоне в Женеве

Немецкий премиальный бренд Audi, входящий в состав концерна Volkswagen Group, планирует представить новый седан Audi A6 в рамках международного автосалона в Женеве, который состоится в марте 2018 года. Примечательно, что рекламный ролик для модели снимут начинающие режиссеры в формате короткометражного фильма.

Стоит напомнить, что не так давно компания Audi объявила о старте конкурса Reveal the A6, в рамках которого молодые режиссеры и операторы подготовят видеоролик о новом седане Audi A6. Авторы шести лучших работ 15 января нынешнего года будут приглашены в Ингольштадт, где молодым специалистам проведут тест-драйв нового седана и расскажут о особенностях его дизайна.В дальнейшем кинематографисты получат по 15 000 евро (примерно 1 030 000 рублей) на съёмки бюджетных короткометражных промо-роликов, которые должны быть готовы к 12 февраля. Три лучших работы будут показаны гостям международного автосалона в Женеве, где и состоится публичная премьера Audi A6.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что новый Audi A6 получит полностью цифровую приборную панель размерностью в 12,3 дюйма, а также 8,0-дюймовый мультимедийный центр. Под капотом модели расположится 3,0-литровый бензиновый V6 мощностью в 340 лошадиных сил.