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| | Самый дорогой кроссовер BMW X2 оценен в $53 075

Самый дорогой кроссовер BMW X2 оценен в $53 075

Сегодня, 10:14
Американский офис баварской компании BMW озвучил официальный ценник на новый кроссовер BMW X2 для автомобильного рынка Соединенных Штатов. Сообщается, что самая дорогая комплектация модели со всеми возможными опциональными дополнениями обойдётся местным клиентам в 53 075 долларов, что эквивалентно 3 025 000 рублей.

Самый дорогой кроссовер BMW X2 оценен в $53 075

 

Согласно данным американского портала motor1, базовая стоимость нового компактного кроссовера BMW X2 для автомобильного рынка Соединенных Штатов составляет 39 395 долларов, что эквивалентно 2 245 000 рублей. Наряду с этим при выборе «топовой» версии xDrive28i M Sport X Design стоимость автомобиля увеличивается до 43 050 долларов, что почти на 1 000 долларов дороже, чем базовая версия BMW X3.

В том случае, если к комплектации автомобиля добавить опциональный пакет дополнений Premium Tier, то стоимость BMW X2 увеличится до 45 650 долларов, а в списке оснащения появится «умная» система навигации и увеличенный сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Самый дорогой кроссовер BMW X2 оценен в $53 075

 

Самый дорогой кроссовер BMW X2 оценен в $53 075

 

Самый дорогой кроссовер BMW X2 оценен в $53 075

 

Что касается максимального варианта исполнения, который предусматривает установку всех возможных дополнительных опций, то стоимость такого BMW X2 составит уже 53 075 долларов. Так, кроссовер может получить салон из белой кожи, уникальные легкосплавные диски размерностью в 20 дюймов, а также целый ряд опций из пакета M Sport.
Васисуалий Мурчалов
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