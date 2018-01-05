МЧС: Что делать, если машина заглохла на зимней дороге

В Главном управлении МЧС РФ по Бурятии рассказали, что следует делать перед дальней поездкой по занесенным снегом трассам, а также как следует себя вести, если машина заглохла на зимней дороге.

В первую очередь необходимо позаботиться о теплоизоляции кузова и капота. Обязательно нужно проверить работу аккумулятора и мотора перед поездкой, а также утеплить авто: залить антифриз для низких температур и утеплить кресла.Чтобы подготовиться к непредвиденным ситуациям, с собой следует брать скотч, покрывала или полиэтиленовую пленку для окон, теплые вещи, одеяла, свечи, саперную лопатку, а также термос с горячим напитком.Если машина заглохла на зимней дороге, в первую очередь необходимо позвонить 101, а затем приниматься за утепление кузова: скотчем можно оклеить дверные проемы, завесить окна. Важно не только улучшить теплоизоляцию машины, но и одеться самому. Помимо этого, авто можно присыпать снежным валиком до дверного порога с помощью лопатки, чтобы предотвратить охлаждение дна машины.