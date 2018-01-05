Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

Мнения

Учёные из России помогут поймать инопланетный сигнал: Что хотят сказать жители созвездия Возничего?

РАН изучит послание далёких миров.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | МЧС: Что делать, если машина заглохла на зимней дороге

МЧС: Что делать, если машина заглохла на зимней дороге

Сегодня, 11:06
В Главном управлении МЧС РФ по Бурятии рассказали, что следует делать перед дальней поездкой по занесенным снегом трассам, а также как следует себя вести, если машина заглохла на зимней дороге. 

МЧС: Что делать, если машина заглохла на зимней дороге

 

В первую очередь необходимо позаботиться о теплоизоляции кузова и капота. Обязательно нужно проверить работу аккумулятора и мотора перед поездкой, а также утеплить авто: залить антифриз для низких температур и утеплить кресла.

Чтобы подготовиться к непредвиденным ситуациям, с собой следует брать скотч, покрывала или полиэтиленовую пленку для окон, теплые вещи, одеяла, свечи, саперную лопатку, а также термос с горячим напитком.

Если машина заглохла на зимней дороге, в первую очередь необходимо позвонить 101, а затем приниматься за утепление кузова: скотчем можно оклеить дверные проемы, завесить окна. Важно не только улучшить теплоизоляцию машины, но и одеться самому. Помимо этого, авто можно присыпать снежным валиком до дверного порога с помощью лопатки, чтобы предотвратить охлаждение дна машины.
Новости по теме
ГИБДД напомнила о зимнем знаке для автомобилей
ГИБДД напомнила о зимнем знаке для автомобилей

ГИБДД напомнила жителя России о том, что стране введен обязательный знак "Шипы" для автомобилей, на которых используется шипованная резина. Машина с такими

10 обязательных шагов по подготовке автомобиля к зиме
10 обязательных шагов по подготовке автомобиля к зиме

Автолюбителям необходимо помнить о специфике эксплуатации транспортного средства в зимний период. Данная статья расскажет, что следует сделать, чтобы

Как утеплить жилище собственными руками
Как утеплить жилище собственными руками

Чтобы домой хотелось возвращаться с работы, нужно создать там атмосферу тепла и уюта. Исправить ошибки проектировщиков и строителей и защитить дом от зимнего

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости