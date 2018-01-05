Опубликованы первые «живые» фото суперкара McLaren Senna

Профессиональные фотографы вкладывают много сил в создание качественных фото автомобилей для того, чтобы модель выглядела идеально – профессионалы учитывают освещение, позиционирование и даже угол поворота колёс. Но очень часто любительские фото выглядят более реалистичными, ведь они дают возможность увидеть модель так, как её бы увидел зритель в своём гараже.
На страницах американского портала motor1 появились первые фото нового суперкара McLaren Senna, выполненные фотографом-любителем. Свежие снимки демонстрируют «живой» автомобиль в чёрном, а не в оранжевом цвете кузова.
Новый McLaren Senna получил продвинутую аэродинамику и оснащается сложным диффузором и сплиттером спереди, массивным антикрылом сзади, а также двумя большими воздухозаборниками.
Под капотом McLaren Senna скрывается 4,0-литровый битурбированный мотор V8, который способен генерировать 789 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет 750 000 фунтов стерлингов (57 900 000 рублей).