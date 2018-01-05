Опубликованы первые «живые» фото суперкара McLaren Senna

Британская компания McLaren не так давно представила новый суперкар McLaren Senna, пока поклонникам бренда показали только профессиональные фото, прошедшие основательную обработку графическими редакторами. На страницах американских изданий появились первые фото модели «в металле».

Профессиональные фотографы вкладывают много сил в создание качественных фото автомобилей для того, чтобы модель выглядела идеально – профессионалы учитывают освещение, позиционирование и даже угол поворота колёс. Но очень часто любительские фото выглядят более реалистичными, ведь они дают возможность увидеть модель так, как её бы увидел зритель в своём гараже.На страницах американского портала motor1 появились первые фото нового суперкара McLaren Senna, выполненные фотографом-любителем. Свежие снимки демонстрируют «живой» автомобиль в чёрном, а не в оранжевом цвете кузова.Новый McLaren Senna получил продвинутую аэродинамику и оснащается сложным диффузором и сплиттером спереди, массивным антикрылом сзади, а также двумя большими воздухозаборниками.

Васисуалий Мурчалов

Под капотом McLaren Senna скрывается 4,0-литровый битурбированный мотор V8, который способен генерировать 789 лошадиных сил. Стоимость автомобиля составляет 750 000 фунтов стерлингов (57 900 000 рублей).