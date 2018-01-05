Продажи кроссовера Volkswagen T-Cross стартуют до конца 2018 года

Немецкая компания Volkswagen опубликовала новый видеотизер, который подтвердил выпуск самого маленького SUV производителя. Продажи кроссовера T-Cross стартуют до конца 2018 года.

Видеотизер Volkswagen раскрывает важнейшие планы компании на год. Однозначно в 2018 году будет представлен T-Cross, а также начнутся продажи, однако не указана точная дата дебюта. Автоэксперты считают, что официально новинку представят в первой половине года в рамках автосалона в Женеве.Volkswagen T-Cross построен на базе концепт-кара T-Cross Breeze, презентация которого состоялась ещё в 2016 году. Производитель уточнил, что серийная версия будет иметь твердую крышу, в отличие от прототипа. А также кроссовер сохранит стиль актуальных авто бренда. Самый маленький SUV будет разработан на укороченной платформе MQB. Ожидается, что модель будет доступна в двухцветном исполнении.