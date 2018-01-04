Новый хэтчбек Hyundai попался в объективы фотошпионов

Южнокорейская компания Hyundai готовится к премьере своего нового хэтчбека, предназначенного для Индии. Накануне в интернет попали шпионские снимки будущего автомобиля, точное название которого пока неизвестно.

Предположительно, новинка от Hyundai, попавшая в объективы фотошпионов во время дорожных тестов, будет продаваться только на индийском рынке. Свежие фотографии модели оказались в распоряжении портала Team-BPH. Новый автомобиль расположится в модельной линейке между бюджетными хэтчбеками Eon и Grand i10.На сегодняшний день автопроизводитель ещё не определился с именем новинки, однако эксперты предполагают, что модель могут назвать Santro. Отметим, что Hyundai уже продавал в Индии хэтчбек с таким именем с 1998 по 2014 годы.

Яна Васильева

Автомобиль могут оснастить 0,8- и 1,0-литровыми бензиновыми моторами. Скорее всего, корейская новинка дебютирует на выставке автомобилей и автокомпонентов Auto Expo, которая пройдёт в Нью-Дели в феврале нынешнего года.