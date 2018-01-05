Fisker привезёт в Лас-Вегас конкурента Tesla Model S

Сегодня многие автомобильные компании анонсируют свои новинки накануне выставки потребительской электроники, ежегодно проходящей в Лас-Вегасе. В частности, всего через несколько дней в рамках CES-2018 компания Fisker покажет свой автомобиль с полностью электрической установкой, который назовут Emotion.

Яна Васильева

Свой седан на электротяге в Fisker позиционируют как конкурента американского электрокара Tesla Model S. Максимальный запас хода новинки будет достигать 643 километров, при этом автомобиль получит передовые аккумуляторы с поддержкой быстрой зарядки.Благодаря данной функции всего после девяти минут зарядки электрокар сможет проехать целых 200 километров. Отметим, что на сегодняшний день ни один производитель электромобилей не может похвастаться подобными показателями.К сожалению, пока в компании тщательно скрывают технические подробности о новом седане. Тем не менее в сеть «просочилась» информация, что максимальную скорость нового Fisker Emotion ограничат на отметке в 259 км/ч. Также в настоящее время известно, что автомобиль будет доступен на американском рынке по цене 129 900 долларов, что в пересчёте составляет почти 7 500 000 рублей.