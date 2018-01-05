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| | Составлен ТОП самых выгодных для перепродажи автомобилей

Составлен ТОП самых выгодных для перепродажи автомобилей

Вчера, 17:41
Немецкие специалисты из Focus online и Bahr&FessForecasts обнародовали списки машин, которые меньше других обесцениваются после трёх лет эксплуатации. Фирмы подсчитывают в процентах, сколько машины теряют от изначальной цены, и публикуют отчёты раз в полгода.

Составлен ТОП самых выгодных для перепродажи автомобилей

 

Лидером по самой высокой остаточной цене в 2021 году в сегменте субкомпактных авто стал Opel Karl, который через три года после покупки подешевеет на 53%. Среди компактных моделей наиболее выгодным для перепродажи оказался Volkswagen Polo с результатом -56,5%. В гольф-классе первенство досталось MINI Clubman, который обесценится на 57%, а в среднем классе – Audi A5 2.0 TFSI Sportback (-55%).

Среди премиальных автомобилей лидирует гибрид Porsche Panamera 4 (-49,5%), а в бизнес-классе – Mercedes-Benz E 200Т (-51,5%). В сегменте SUV меньше всего обвалятся ценники у MINI One Countryman (-60,5%), Porsche Macan (-60%) и Mercedes-Benz G 350 D (-51%).

Также выгоднее всего через три года после покупки смогут перепродать свои машины владельцы электрокаров Opel Ampera-e (-45%) и минивэнов Mercedes-Benz B 160 (-53%). В рейтинг также были включены купе BMW 218i (-56%), кабриолет MINI Cooper (-58%) и спорткар Porsche 718 Boxster (-57%).
Яна Васильева
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