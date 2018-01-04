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| | В России в 2018 году могут ужесточить наказание за систематическое нарушение ПДД

В России в 2018 году могут ужесточить наказание за систематическое нарушение ПДД

Вчера, 18:26
В России в 2018 году может быть ужесточено наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения. С такой инициативой выступает МВД Российской Федерации, но детали нового проекта поправок пока не раскрываются.

В России в 2018 году могут ужесточить наказание за систематическое нарушение ПДД

 

Представители пресс-службы МВД Российской Федерации сообщают, что в 2018 году продолжится работа по наведению порядка на городских и междугородних магистралях страны. Правоохранители уточнили, что в нынешнем году может быть введена дифференцированная система введения наказаний для злостных нарушителей правил дорожного движения.

Детали нововведения не раскрываются, но специалисты уверены, что речь идёт о наказании в виде лишения водительских прав за три нарушения. Напомним, что документ законопроекта был принят парламентом ещё 7 октября нынешнего года, но его рассмотрение было перенесено на 2018 год.

Уточняется, что законопроект предусматривает лишение прав на срок от одного до полутора лет за систематическое нарушение правил дорожного движения, причём в учёт не будут браться нарушения, зафиксированные камерами наружного наблюдения. Решения о лишении прав за нарушения будет принимать суд. Например, отобрать права у водителей могут в том случае, если нарушитель превысил скоростной режим более чем на 40 км/ч трижды за год.
Васисуалий Мурчалов
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