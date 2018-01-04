В России в 2018 году могут ужесточить наказание за систематическое нарушение ПДД

В России в 2018 году может быть ужесточено наказание за систематическое нарушение правил дорожного движения. С такой инициативой выступает МВД Российской Федерации, но детали нового проекта поправок пока не раскрываются.

Васисуалий Мурчалов

Представители пресс-службы МВД Российской Федерации сообщают, что в 2018 году продолжится работа по наведению порядка на городских и междугородних магистралях страны. Правоохранители уточнили, что в нынешнем году может быть введена дифференцированная система введения наказаний для злостных нарушителей правил дорожного движения.Детали нововведения не раскрываются, но специалисты уверены, что речь идёт о наказании в виде лишения водительских прав за три нарушения. Напомним, что документ законопроекта был принят парламентом ещё 7 октября нынешнего года, но его рассмотрение было перенесено на 2018 год.Уточняется, что законопроект предусматривает лишение прав на срок от одного до полутора лет за систематическое нарушение правил дорожного движения, причём в учёт не будут браться нарушения, зафиксированные камерами наружного наблюдения. Решения о лишении прав за нарушения будет принимать суд. Например, отобрать права у водителей могут в том случае, если нарушитель превысил скоростной режим более чем на 40 км/ч трижды за год.