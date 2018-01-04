В 2017 году россияне предпочли «автомат» вместо классической МКПП

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по результатам предварительного исследования сообщили. Что в 2017 году доля продаж моделей с автоматическими трансмиссиями на российском автомобильном рынке составила 54%. Отмечается, что при подсчёте результатов учитывались как классические АКПП, так и роботизированные вариаторы.

Васисуалий Мурчалов

Аналитики напомнили, что ещё в 2010 году на автомобильном рынке России доля реализованных моделей с автоматическими трансмиссиями составляла 33,5%, но в дальнейшем этот показатель увеличивался от года к году. В 2014 году доля АКПП на рынке России достигла 49%, но в результате кризиса 2014 года вслед за общим сокращением рынка уменьшилась до 48%.В 2016 году впервые за всю историю автомобильного рынка РФ доля реализованных моделей с АКПП превысила продажи машин с «механикой» и составила 51,3%. В 2017 году этот показатель вырос до 54%.Эксперты поясняют, что такая тенденция появилась прежде всего из-за того, что бестселлеры российского рынка, KIA Rio и Hyundai Solaris, имеют высокую долю комплектаций с АКПП. Кроме того, российские модели LADA Vesta также оснащаются доступными японскими «автоматами».