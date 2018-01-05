В продажу поступил клон Mercedes-Benz GLA - "китаец" Landwind Xiaoyao

Габариты нового Landwind Xiaoyao следующие: 4439х1835х1560 мм, при этом расстояние между осями колёс достигает 2 700 мм. Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый турбированный двигатель, производительность которого составляет 163 лошадиные силы. Пару мотору составляет 6-диапазонная «механика» или бесступенчатая трансмиссия CVT. Как и многие китайские автомобили, Landwind Xiaoyao предлагается только в моноприводной версии.
Стоит отметить, что в плане оснащения китайский «клон» практически сопоставим с оригиналом. В частности, кроссовер получил сразу шесть подушек безопасности, электрорегулировки сидений, опцию доступа в салон без ключа, кнопку запуска двигателя, парковочные датчики, панорамную крышу, кожаный салон, систему контроля давления в шинах, мультимедийный комплекс и ряд других опций.