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| | В продажу поступил клон Mercedes-Benz GLA - "китаец" Landwind Xiaoyao

В продажу поступил клон Mercedes-Benz GLA - "китаец" Landwind Xiaoyao

Сегодня, 00:00
На китайском авторынке стартовали продажи нового компактного кроссовера Landwind Xiaoyao, который по сути является клоном популярной немецкой модели Mercedes-Benz GLA. «Китаец» предлагается на домашнем рынке по цене от 90 000 до 140 000 юаней (около 796 000-1 238 000 рублей).

В продажу поступил клон Mercedes-Benz GLA - "китаец" Landwind Xiaoyao

 

Габариты нового Landwind Xiaoyao следующие: 4439х1835х1560 мм, при этом расстояние между осями колёс достигает 2 700 мм. Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый турбированный двигатель, производительность которого составляет 163 лошадиные силы. Пару мотору составляет 6-диапазонная «механика» или бесступенчатая трансмиссия CVT. Как и многие китайские автомобили, Landwind Xiaoyao предлагается только в моноприводной версии.

В продажу поступил клон Mercedes-Benz GLA - "китаец" Landwind Xiaoyao

 

В продажу поступил клон Mercedes-Benz GLA - "китаец" Landwind Xiaoyao

 

Стоит отметить, что в плане оснащения китайский «клон» практически сопоставим с оригиналом. В частности, кроссовер получил сразу шесть подушек безопасности, электрорегулировки сидений, опцию доступа в салон без ключа, кнопку запуска двигателя, парковочные датчики, панорамную крышу, кожаный салон, систему контроля давления в шинах, мультимедийный комплекс и ряд других опций.
Яна Васильева
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