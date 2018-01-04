Опубликованы тизеры электрокроссовера KIA Niro EV

Представители компании KIA на своих страницах в социальных сетях опубликовали тизерные фото нового полностью электрического кроссовера, премьера которого состоится в январе нынешнего года в Соединенных Штатах. Информации о модели пока нет, но на бампере кроссовера можно заметить название KIA Niro EV.
Технические характеристики новинки пока держатся в секрете, также как и информация о том, будет ли KIA Niro EV с полностью электрическим мотором выпускаться серийно. Профиль модели говорит о том, что новинка построена на основе гибридного городского кроссовера KIA Niro. Не исключено, что концепт получит инновационные электронные системы безопасности и ассистирования.
Стоит напомнить, что в настоящее время американским клиентам предложен гибридный KIA Niro, который оснащается 1,6-литровым бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами, сочетающимся с электромотором. Также модель доступна в плагин-гибридном исполнении.