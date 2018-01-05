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| | Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

Сегодня, 12:06
Журналисты портала «Российская Газета» опубликовали рейтинг самых дешёвых автомобилей, официально представленных на российском рынке. Примечательно, что все перечисленные модели имеют минимальный ценник в 400 000-484 000 рублей, а в рейтинг смог войти даже настоящий внедорожник.

Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

 

На первом месте ТОП-10 располагается российский седан LADA Granta, который в базовом исполнении Standard с 87-сильным бензиновым мотором имеет ценник в 399 900 рублей. В данном варианте модель имеет подушку безопасности водителя, аудиоподготовку, дневные огни и системы ABS и EBD. На второй и третьей строчках рейтинга расположились седан LADA Priora с минимальным ценником в 414 900 рублей, а также модель LADA Granta в кузове лифтбэк, которая стоит от 424 900 рублей.

Четвертое место в ТОП-10 достается хэтчбеку Ravon R2, который при цене в 439 000 рублей оснащается автоматической трансмиссией. Пятое место занимает японский бюджетный седан Datsun on-Do с ценником в 444 000 рублей.

Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

 

Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

 

Составлен ТОП-10 самых дешевых автомобилей на рынке России

 

Шестая строчка «бюджетного» рейтинга достается седану Ravon Nexia с 1,5-литровым мотором, за который придётся выложить 449 000 рублей, а LADA Kalina с ценником 450 600 рублей опускается на седьмую строчку. Также в рейтинг вошли такие модели как Brilliance H230 (459 900 рублей), LADA Kalina в кузове универсал (465 000 рублей) и внедорожник LADA 4X4 (484 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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