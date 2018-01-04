Линейка Fiat 500 получила новую версию Mirror Edition

Итальянская компания Fiat начала приём предварительных заказов на линейку моделей Fiat 500 в специальной версии Mirror Edition. Отмечается, что такие автомобили имеют современные мультимедийные системы с поддержкой гаджетов, что должно прийтись по вкусу молодой аудитории покупателей.

Стоит напомнить, что стандартный хэтчбек Fiat 500 получил версию Mirror Edition ещё в апреле 2017 года и с тех пор на рынке Европы спрос на модель действительно несколько вырос. Теперь особый вариант исполнения доступен для кроссовера Fiat 500X и минивэна Fiat 500L.Среди основных особенностей новых Fiat 500 Mirror Edition стоит отметить наличие в салоне 7,0-дюймовой мультимедийной системы Uconnect, которая способна работать с приложениями MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, владельцы моделей получат доступ к сервису Mopar Connect.Палитра цветов кузова для новых Fiat 500 Mirror Edition пополнилась синим колером Italia Blue, а на переднем бампере, боковых зеркалах и корпусах колёсных дисков появились хромированные акценты.

Васисуалий Мурчалов

Примечательно, что клиенты также могут выбрать «джинсовый» цвет кузова Blue Jeans, доступный только для линейки Mirror Edition. Все модели поставлены на уникальные 17-дюймовые диски колёс, выполненные из алюминия.