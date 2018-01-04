Линейка Fiat 500 получила новую версию Mirror Edition

Стоит напомнить, что стандартный хэтчбек Fiat 500 получил версию Mirror Edition ещё в апреле 2017 года и с тех пор на рынке Европы спрос на модель действительно несколько вырос. Теперь особый вариант исполнения доступен для кроссовера Fiat 500X и минивэна Fiat 500L.
Среди основных особенностей новых Fiat 500 Mirror Edition стоит отметить наличие в салоне 7,0-дюймовой мультимедийной системы Uconnect, которая способна работать с приложениями MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, владельцы моделей получат доступ к сервису Mopar Connect.
Палитра цветов кузова для новых Fiat 500 Mirror Edition пополнилась синим колером Italia Blue, а на переднем бампере, боковых зеркалах и корпусах колёсных дисков появились хромированные акценты.
Примечательно, что клиенты также могут выбрать «джинсовый» цвет кузова Blue Jeans, доступный только для линейки Mirror Edition. Все модели поставлены на уникальные 17-дюймовые диски колёс, выполненные из алюминия.