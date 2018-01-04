В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье Денис Ковалёв показал, с кем переспит, чтобы забыть Шеву Эксперты: Тим Кук должен взять ответственность за замедление «айфонов» Рустам Солнцев назвал новую песню Пугачёвой «дурацкой» Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов трогательно поздравили друг друга с годовщиной Итальянские дизайнеры отсудили у Стива Джобса имя
| | В 2018 году дебютирует хардкорная версия Ferrari 488

В 2018 году дебютирует хардкорная версия Ferrari 488

Сегодня, 12:28
На страницах американских автомобильных изданий появилась информация о том, что компания Ferrari готовится вывести на рынок ещё более экстремальную версию суперкара Ferrari 488 с приставкой Special Series. Отмечается, что данные об автомобиле уже зарегистрированы в экологических ведомствах Калифорнии.

В 2018 году дебютирует хардкорная версия Ferrari 488

 

Согласно данным СМИ, на страницах официального портала Калифорнийского совета по ресурсам появилась информация об успешном прохождении экологических тестов моделей бренда Ferrari 2018 модельного года. Помимо уже знакомых автомобилей в таблице упоминается и Ferrari 488 Special Series Coupe, информации о котором пока не было.

К сожалению, мощность двигателя новинки не раскрывается, но известно, что модель будет оснащаться турбированным мотором объёмом в 3,9 литра. Аналогичная силовая установка также ляжет в основу Ferrari GTC4Lusso T, 488 Spider и 488 GTB.

Стоит отметить, что версии Special Series являются самыми экстремальными вариантами исполнения моделей компании из Маранелло. Чаще всего такие суперкары ориентированы на трековое использование – Ferrari 488 может получить более продвинутую аэродинамику, перенастроенную подвеску и прибавку к мощности мотора. Инсайдеры сообщают, что новинка может дебютировать уже в марте 2018 года в рамках автосалона в Женеве.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей
Мотор от Ferrari LaFerrari выставлен на продажу за 16,8 млн рублей

Итальянский премиальный бренд Ferrari выпустил всего 710 суперкаров LaFerrari, которые могли приобрести только лояльные клиенты компании и звёзды автоспорта.

Кабриолет Ferrari Майкла Джексона оценили в 47 млн рублей
Кабриолет Ferrari Майкла Джексона оценили в 47 млн рублей

На страницах американского портала MotorGT появилось объявление о продаже уникального суперкара Ferrari Testarossa 1986 года выпуска, который принадлежал

Ferrari выпустила GTC4Lusso T на рынок Китая
Ferrari выпустила GTC4Lusso T на рынок Китая

Итальянский автопроизводитель Ferrari выпустил в продажу на территории Китая новую модель GTC4Lusso T. Презентация суперкара состоялась в Гуанчжоу.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости