В 2018 году дебютирует хардкорная версия Ferrari 488

На страницах американских автомобильных изданий появилась информация о том, что компания Ferrari готовится вывести на рынок ещё более экстремальную версию суперкара Ferrari 488 с приставкой Special Series. Отмечается, что данные об автомобиле уже зарегистрированы в экологических ведомствах Калифорнии.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным СМИ, на страницах официального портала Калифорнийского совета по ресурсам появилась информация об успешном прохождении экологических тестов моделей бренда Ferrari 2018 модельного года. Помимо уже знакомых автомобилей в таблице упоминается и Ferrari 488 Special Series Coupe, информации о котором пока не было.К сожалению, мощность двигателя новинки не раскрывается, но известно, что модель будет оснащаться турбированным мотором объёмом в 3,9 литра. Аналогичная силовая установка также ляжет в основу Ferrari GTC4Lusso T, 488 Spider и 488 GTB.Стоит отметить, что версии Special Series являются самыми экстремальными вариантами исполнения моделей компании из Маранелло. Чаще всего такие суперкары ориентированы на трековое использование – Ferrari 488 может получить более продвинутую аэродинамику, перенастроенную подвеску и прибавку к мощности мотора. Инсайдеры сообщают, что новинка может дебютировать уже в марте 2018 года в рамках автосалона в Женеве.