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| | В Музее московского транспорта представлен автобус-легенда ЛиАЗ-677

В Музее московского транспорта представлен автобус-легенда ЛиАЗ-677

Вчера, 19:45
В Музее московского транспорта представлен автобус-легенда. Речь идет о модели ЛиАЗ-677, которая полвека назад вышла на маршруты российской столицы.

 

В Музее московского транспорта представлен автобус-легенда ЛиАЗ-677

 

Отечественные машиностроители выпустили опытный образец автобуса еще в 1963 году. На конвейер модель ЛиАЗ-677 отправилась в 1967 году. Производство машины велось 27 лет и завершилось в 1994 году. Всего Ликинский автобусный завод собрал 193 000 экземпляров ЛиАЗ-677.
 
Модель ЛиАЗ-677 считают легендой, так как именно она дала старт стремительному развитию автобусных маршрутов в Москве. В 50-е годы в столице автобусы осуществляли всего 8% перевозок от их общего числа.
 
Для своей эпохи модель ЛиАЗ-677 была достаточно комфортной, отличалась высоким потолком и крупными окнами. Двигатель машины комплектовался автоматической трансмиссией. Автобус мог разогнаться до скорости в 70 километров в час, но городскому транспорту больше и не нужно. Удивительно, но в салоне ЛиАЗ-677 вмешалось до 110 человек. Позже к модели ЛиАЗ-677 в Москве присоединились "Икарусы", однако детище Ликинского автобусного завода еще долго работало в столице.
 
В Музее московского транспорта представили четыре экземпляра ЛиАЗ-677, претерпевшие реставрацию. Этим машинам нашлось место рядом с предшествовавшими им моделями производства ЗИЛ и ЗИС.

Иван Головин
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