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| | В России участились ДТП из-за неисправности автомобилей

В России участились ДТП из-за неисправности автомобилей

Сегодня, 11:51
В России наблюдается увеличение количества ДТП, причиной которых послужила неисправность авто. Согласно данным Госавтоинспекции, за последний год число подобных аварий выросло на 18,5%.

В России участились ДТП из-за неисправности автомобилей

 

По итогам января-ноября 2016 года было зафиксировано около 4 900 ДТП, произошедших из-за неудовлетворительного технического состояния автомобилей. В 2017 количество таких происшествий на дорогах РФ составило уже 5 800, при этом в них погибли порядка 1 000 человек. Число пострадавших увеличилось почти на 20% или до 8 700 человек.

По словам Сергея Ефремова, заместителя исполнительного директора РСА (Российского союза автостраховщиков), больше всего аварий происходят по причине неисправности тормозов и рулевого управления. Эксперты считают, что подобных ДТП стало больше из-за того, что россияне экономят на ремонтных работах.

Отмечается, что количество клиентов, обращавшихся в сервисные центры, в минувшем году сократилось. Чаще всего российские автомобилисты отправляются в СТО, когда машина уже находится в критическом состоянии.

Более 50% клиентов выбирают самые дешевые запчасти, при том что ранее спрос на качественные детали был выше. В итоге общее число ДТП сократилось, однако аварий, произошедших по техническим причинам, стало гораздо больше.
Яна Васильева
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