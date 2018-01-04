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| | Эксперты рассказали, какие машины станут популярными в 2018 году

Эксперты рассказали, какие машины станут популярными в 2018 году

Вчера, 22:00
Международные автомобильные выставки нередко становятся площадками для показа транспортных средств будущего, которые демонстрируют общественности направление, в котором в ближайшие годы будет двигаться мировой автопром. Эксперты решили рассказать, какие автомобили в 2018 году станут самыми популярными.

 

Эксперты рассказали, какие машины станут популярными в 2018 году

 
По мнению специалистов, в ближайшие годы некоторые модели будут продаваться тиражом в сотни тысяч экземпляров из-за стремительного развития мирового авторынка. Некоторые производители считают, что к 2025 году смогут увеличить свои продажи до миллиона машин в год. Говорить о том, какие автомобили окажутся самыми популярными в 2018 году, достаточно сложно в силу того, что в разных странах востребованы разные машины. К примеру, в Китае растет спрос на минивэны, которые на остальных рынках продаются не так активно. В Индии хорошо продается любой транспорт, если он компактный и дешевый. Тем не менее, можно заметить, что мировой рынок тепло принял паркетники, кроссоверы и внедорожники. А потому можно считать, что в нынешнем году они будут востребованы повсеместно.
 
Из всех SUV, недавно представших перед публикой, эксперты особо выделили премиальный кроссовер Infiniti QX50. Этот автомобиль примечателен в первую очередь своим двигателем с изменяемой степенью сжатия турбокомпрессора. Данная технология еще не применялась в автопроме, но обещает экономию топлива. А потому специалисты уверены, что потребителю в 2018 году будут интересны высокотехнологичные машины.

Иван Головин
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