Опубликованы фото нового Ford Ranger без камуфляжа

На страницах таиландского издания Headlightmag появились свежие фото долгожданного пикапа Ford Ranger, который впервые демонстрирует серийный кузов без камуфляжа. На данный момент сложно сказать, будет ли азиатская версия модели отличаться от американской.

Стоит отметить, что ранее новый пикап Ford Ranger уже попадал в объективы фотошпионов, но в каждом из случаев кузов автомобиля был плотно закамуфлирован. Судя по свежим снимкам, новый пикап для рынков Азии будет иметь большое количество схожих дизайнерских черт, поэтому не исключено, что версия для Соединенных Штатов и Бразилии буде полностью идентичной азиатской модели.Прежде всего стоит отметить, что новый Ford Ranger избавился от массивной решетки радиатора, характерной для существующих грузовиков Ford. Передний бампер автомобиль получил большие воздухозаборники, а противотуманные осветители получили затемненную отделку.Что касается оптики, то тут можно заметить некоторые сходства с внедорожником Ford Everest, но контур светодиодных огней Ford Ranger имеет некоторые особенности. Снимки интерьера модели пока не опубликованы.

Васисуалий Мурчалов

Ожидается, что под капотом пикапа расположится 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью в 173 лошадиные силы, а отдача 2,2-литрового «дизеля» составит 160 «лошадок». Не исключено, что дебют модели состоится уже через несколько дней на автосалоне в Детройте.