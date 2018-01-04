Самый проходимый Mecedes-Benz G-Class застрял в снегу в Альпах

Самый проходимый внедорожник Mecedes-Benz G 63 AMG 6x6 застрял в снегу в Итальянских Альпах. Соответствующую видеозапись пользователь Greb B опубликовал в Instagram.

Яна Васильева

Судя по видео, шестиколёсный автомобиль двигался по заснеженным дорогам и в какой-то момент попал в глубокую яму. В итоге почти четырёхтонный внедорожник сел на днище, после чего машину с трудом вызволил из снежного плена гусеничный ратрак.Стоит напомнить, что Mecedes-Benz G 63 AMG 6x6 приводится в движение 5,5-литровым битурбированным бензиновым агрегатом V8, производительность которого достигает 544 лошадиных сил при 760 Нм крутящего момента. В тандеме с двигателем работает 7-диапазонная автоматическая трансмиссия.Внедорожник также может похвастаться пятью блокировками, портальными мостами и опцией подкачки шин. Шестиколёсный Mecedes-Benz G-Class дебютировал в 2013 году и производился до 2015 года. Стоимость такого автомобиля составляла 400 000 евро.