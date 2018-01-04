В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

Мнения

В Венеции похитили индийские украшения: Когда и где совершались ограбления на миллион?

О громких ограблениях.

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

От Редактора

На Луне в тёмных пятнах обнаружили базы НЛО: Астрономы Лувилль и Шафарик на стороне уфологов

Космологи убеждены в своей правоте.

Сюжеты :

Жителей Волгограда травит завод по производству алюминия В лесу в Краснодарском крае неизвестные ранили одного и убили двух отдыхающих Дарья Пынзарь призналась, что выбирает между трениками, платьем и джинсами с рубашкой Скоро врачи будут лечить пациентов едой, а не лекарствами В Apple снимают сериал о жизни знаменитостей Ксения Собчак хочет переименовать мост или улицу в честь Бориса Немцова NASA запустит ракету Falcon 9 “Zuma” в четверг, 4 января Волочкова и Костюшкин посетили шоу братьев Запашных Модель Мария Погребняк шокировала диким поведением заграницей Врачи рассказали, как бросить курить в следующем году Ольга Серябкина посвятила новогодний пост Полине Фаворской Диетолог рассказала, какой алкоголь обязательно вызовет похмелье
| | Самый проходимый Mecedes-Benz G-Class застрял в снегу в Альпах

Самый проходимый Mecedes-Benz G-Class застрял в снегу в Альпах

Вчера, 21:00
Самый проходимый внедорожник Mecedes-Benz G 63 AMG 6x6 застрял в снегу в Итальянских Альпах. Соответствующую видеозапись пользователь Greb B опубликовал в Instagram.

Самый проходимый Mecedes-Benz G-Class застрял в снегу в Альпах

 

Судя по видео, шестиколёсный автомобиль двигался по заснеженным дорогам и в какой-то момент попал в глубокую яму. В итоге почти четырёхтонный внедорожник сел на днище, после чего машину с трудом вызволил из снежного плена гусеничный ратрак.

Стоит напомнить, что Mecedes-Benz G 63 AMG 6x6 приводится в движение 5,5-литровым битурбированным бензиновым агрегатом V8, производительность которого достигает 544 лошадиных сил при 760 Нм крутящего момента. В тандеме с двигателем работает 7-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Внедорожник также может похвастаться пятью блокировками, портальными мостами и опцией подкачки шин. Шестиколёсный Mecedes-Benz G-Class дебютировал в 2013 году и производился до 2015 года. Стоимость такого автомобиля составляла 400 000 евро.
Яна Васильева
Новости по теме
Роскошный Mercedes-Maybach G650 Landaulet показал себя в дрифте по снегу
Роскошный Mercedes-Maybach G650 Landaulet показал себя в дрифте по снегу

На официальном канале компании Mercedes-Benz на видеохостинге YouTube появился свежий ролик, на котором роскошный внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet

Mercedes-Benz скоро представит самый маленький внедорожник
Mercedes-Benz скоро представит самый маленький внедорожник

Немецкие автопроизводители Mercedes-Benz имеют намерение в скором времени представить самый маленький внедорожник А-класса. Когда именно выйдет новинка – не

Mercedes-Benz рассекретил внедорожник GLS 2016
Mercedes-Benz рассекретил внедорожник GLS 2016

Представители гиганта немецкого автомобилестроения Mercedes-Benz накануне показали широкой общественности внедорожник, который они готовят к выпуск. Речь идет

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости