Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

Американские машиностроители решили отказаться от планового рестайлинга седана, известного в России как Ford Mondeo. На других рынках эта модель продается как Ford Fusion. Издание The Detroit News, ссылаясь на информаторов в компании Ford, сообщило, что производитель кардинально изменит Ford Mondeo, но это произойдет в 2020 году.

По словам инсайдеров, рестайлинг седана Ford Mondeo имел кодовое название CD542N. Руководство компании Ford решило отменить это обновление, и информаторы подчеркнули, что модель останется в портфеле марки, однако будущее ее не совсем ясно. По словам инсайдеров, рестайлинг седана Ford Mondeo имел кодовое название CD542N. Руководство компании Ford решило отменить это обновление, и информаторы подчеркнули, что модель останется в портфеле марки, однако будущее ее не совсем ясно.

По мнению информаторов, Ford Mondeo и Ford Fusion будут продаваться еще пару лет. Затем американцы переосмыслят эти модели, чтобы сменить их стиль как снаружи, так и внутри. Разговоры о переменах в Ford имели место и ранее. Так, новый глава американской компании Джим Хэккет заявил, что автомобильная отрасль серьезно изменилась, а потому марке приходится присматриваться к своим моделям, и менять их так, как того требует рынок.





К слову, некоторые специалисты не переживают за будущее Ford Mondeo, так как в минувшем году он стал самой востребованной моделью Ford в США. За отчетный период американцы купили 209 623 седана.

Иван Головин