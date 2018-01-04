Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

По словам инсайдеров, рестайлинг седана Ford Mondeo имел кодовое название CD542N. Руководство компании Ford решило отменить это обновление, и информаторы подчеркнули, что модель останется в портфеле марки, однако будущее ее не совсем ясно.
Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайнеСегодня, 12:03
Правительство Российской Федерации в нынешнем году увеличило предельную стоимость автомобилей, которые доступны для покупки в рамках льготного кредитования, до
В США накануне автозавод Ford показал обновленный Mondeo, который в России знают под именем Fusion. Седан продемонстрировали на автомобильной выставке в
Руководители Ford представили миру самую роскошную модель линейки «Mondeo», получившую название «Vignale». Известно, что автомобиль можно будет приобрести как