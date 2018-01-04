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| | Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

Сегодня, 12:03
Американские машиностроители решили отказаться от планового рестайлинга седана, известного в России как Ford Mondeo. На других рынках эта модель продается как Ford Fusion. Издание The Detroit News, ссылаясь на информаторов в компании Ford, сообщило, что производитель кардинально изменит Ford Mondeo, но это произойдет в 2020 году.
 

Седан Ford Mondeo в 2020 году получит кардинальные изменения в дизайне

 

По словам инсайдеров, рестайлинг седана Ford Mondeo имел кодовое название CD542N. Руководство компании Ford решило отменить это обновление, и информаторы подчеркнули, что модель останется в портфеле марки, однако будущее ее не совсем ясно.
 
По мнению информаторов, Ford Mondeo и Ford Fusion будут продаваться еще пару лет. Затем американцы переосмыслят эти модели, чтобы сменить их стиль как снаружи, так и внутри. Разговоры о переменах в Ford имели место и ранее. Так, новый глава американской компании Джим Хэккет заявил, что автомобильная отрасль серьезно изменилась, а потому марке приходится присматриваться к своим моделям, и менять их так, как того требует рынок.

К слову, некоторые специалисты не переживают за будущее Ford Mondeo, так как в минувшем году он стал самой востребованной моделью Ford в США. За отчетный период американцы купили 209 623 седана.

Иван Головин
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