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| | Ученые научились определять политические взгляды по типу авто

Ученые научились определять политические взгляды по типу авто

Сегодня, 10:35
Американские исследователи The Next Web разработали новый способ определить политические взгляды избирателя. Почти безошибочно о предпочтениях в политике расскажет тип автомобиля, а также нейросети.

Ученые научились определять политические взгляды по типу авто

 

Издание The Next Web утверждает, что данный способ позволит определить политическое мировоззрение человека с точностью до 90%. Ученые провели масштабное исследование, прежде чем предоставить сведения. С помощью сервиса Google Street View было изучено 200 американских городов, 50 тысяч фотографий и 22 млн машин.

В результате специалисты распределили автомобили на 2 657 различных категорий, а искусственный интеллект с точностью до 90% рассказал о политических предпочтениях владельцев автомобилей. В результате с помощью нейросети ученые пришли к выводу, что 88% владельцев седанов придерживаются демократических взглядов, тогда как 82% владельцев пикапов ярые республиканцы.
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