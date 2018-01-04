Ученые научились определять политические взгляды по типу авто

Американские исследователи The Next Web разработали новый способ определить политические взгляды избирателя. Почти безошибочно о предпочтениях в политике расскажет тип автомобиля, а также нейросети.

Издание The Next Web утверждает, что данный способ позволит определить политическое мировоззрение человека с точностью до 90%. Ученые провели масштабное исследование, прежде чем предоставить сведения. С помощью сервиса Google Street View было изучено 200 американских городов, 50 тысяч фотографий и 22 млн машин.В результате специалисты распределили автомобили на 2 657 различных категорий, а искусственный интеллект с точностью до 90% рассказал о политических предпочтениях владельцев автомобилей. В результате с помощью нейросети ученые пришли к выводу, что 88% владельцев седанов придерживаются демократических взглядов, тогда как 82% владельцев пикапов ярые республиканцы.