Мировые дилеры почти вдвое завысили стоимость Lamborghini Urus

Новый «супер-кроссовер» Lamborghini Urus ещё не встал на производственный конвейер компании, но некоторые дилеры во всем мире уже приступили к приёму заказов на модель. Сообщается, что некоторые недобросовестные дистрибьюторы умышленно завышают стоимость нового внедорожника.

Васисуалий Мурчалов

Новый кроссовер Lamborghini Urus позиционируется разработчиками как внедорожный суперкар – новинка имеет под капотом могучий 4,0-литровый битурбированный V8, который способен генерировать 650 лошадиных сил. Новинка может гарантировать не только уверенное движение по бездорожью, но и разгон до первой «сотни» за 3,6 секунды при максимальной скорости в 300 км/ч.Немецкие автомобильные издания сообщают, что приобрести новый Lamborghini Urus в Германии можно уже сегодня, однако стоимость автомобиля ранней сборки составит 330 000 евро. Примечательно, что рекомендованный ценник на модель для Европы составляет 204 000 евро со всеми налогами.Таким образом, если рекомендованная разработчиками цена Lamborghini Urus в пересчёте на российскую валюту составляет 14 076 000 рублей, то после наценки дилера за модель придётся выложить 22 770 000 рублей. При этом заказчик по-прежнему должен ждать автомобиль минимум пять месяцев.