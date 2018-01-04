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| | Infiniti показала тизер концептуального седана Q Inspiration

Infiniti показала тизер концептуального седана Q Inspiration

Сегодня, 09:25
Японская премиальная марка Infiniti распространила тизеры концептуального седана Q Inspiration, который планируется представить уже в середине января в рамках мотор-шоу в Детройте. Прототип призван продемонстрировать новую стилистику, которая найдёт применение в будущих моделях бренда.

Infiniti показала тизер концептуального седана Q Inspiration

 

Q Inspiration представляет собой первый концепт-кар, который разработали под руководством Карима Хабиба, нового главного дизайнера компании, который раньше работал на аналогичной должности в BMW. По его словам, в дизайне новых автомобилей Infiniti будут преобладать плавные линии, при этом кузов получит «мускулистые и сбалансированные» черты.

К сожалению, автопроизводитель пока сохраняет в секрете технические характеристики Q Inspiration. Ранее появились данные, что седан станет прообразом нового электрокара, о выпуске которого японская компания заявила в сентябре прошлого года. Автомобиль получит совершенно новую платформу, не имеющую отношения к Nissan Leaf последнего поколения.

Infiniti показала тизер концептуального седана Q Inspiration

 

С большой долей вероятности серийное производство новинки на электротяге Infiniti запустит уже в 2019 году. Некоторые иностранные издания пишут, что данная модель будет иметь индекс Q45.
Яна Васильева
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