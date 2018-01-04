Новый Porsche Macan замечен на тестах практически без камуфляжа

Немецкий премиальный бренд Porsche, входящий в состав концерна Volkswagen AG, вывел на дорожные тесты рестайлинговую версию нового кроссовера Porsche Macan. Ожидается, что роскошный SUV получит минимальные изменения во внешности, сохранив узнаваемые и полюбившиеся черты.

На страницах американского автомобильного издания motor1 появилось свежее шпионское видео рестайлинговой версии кроссовера Porsche Macan. Стоит отметить, что ролик снят в дождливую погоду и качество видео оставляет желать лучшего, но всё же эксперты смогли отметить некоторые особенности новинки.Прототип Porsche Macan носит незначительное количество камуфляжа на передних и задних фарах, поэтому можно ожидать, что оптику ждут некоторые изменения – формат осветителей станет схожим с оптикой Porsche Panamera. На задней части кузова появился небольшой козырёк над задним стеклом.

Васисуалий Мурчалов

Что касается интерьера, то тут также не стоит ожидать кардинальных изменений – не исключено, что модель получит классическую приборную панель и обилие физических элементов управления. Информации о моторной линейке обновленного Porsche Macan пока нет, но эксперты уверены, что существующие двигатели получат некоторую прибавку к мощности.