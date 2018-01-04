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| | Новый Porsche Macan замечен на тестах практически без камуфляжа

Новый Porsche Macan замечен на тестах практически без камуфляжа

Сегодня, 09:16
Немецкий премиальный бренд Porsche, входящий в состав концерна Volkswagen AG, вывел на дорожные тесты рестайлинговую версию нового кроссовера Porsche Macan. Ожидается, что роскошный SUV получит минимальные изменения во внешности, сохранив узнаваемые и полюбившиеся черты.

Новый Porsche Macan замечен на тестах практически без камуфляжа

 

На страницах американского автомобильного издания motor1 появилось свежее шпионское видео рестайлинговой версии кроссовера Porsche Macan. Стоит отметить, что ролик снят в дождливую погоду и качество видео оставляет желать лучшего, но всё же эксперты смогли отметить некоторые особенности новинки.

Прототип Porsche Macan носит незначительное количество камуфляжа на передних и задних фарах, поэтому можно ожидать, что оптику ждут некоторые изменения – формат осветителей станет схожим с оптикой Porsche Panamera. На задней части кузова появился небольшой козырёк над задним стеклом.

Новый Porsche Macan замечен на тестах практически без камуфляжа

 

Новый Porsche Macan замечен на тестах практически без камуфляжа

 


Что касается интерьера, то тут также не стоит ожидать кардинальных изменений – не исключено, что модель получит классическую приборную панель и обилие физических элементов управления. Информации о моторной линейке обновленного Porsche Macan пока нет, но эксперты уверены, что существующие двигатели получат некоторую прибавку к мощности.
Васисуалий Мурчалов
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