Эксперты провели тест-драйв УАЗ "Профи"

Недавно ульяновские машиностроители представили новый УАЗ "Профи". 1,5-тонная машина имеет как моно- так и полный привод. Оба варианта модели попали в руки экспертам, и они отправились на тест-драйв в зимних условиях.

УАЗ в последнее время терял свои позиции на рынке, и в минувшем году продажи производителя просели на 13%. Разрабатывая УАЗ "Профи", ульяновцы стремились создать конкурентоспособный коммерческий автомобиль с приемлемым ценником, а потому машина облегчена как в прямом, так и в переносном смысле.

В моторном отсеке УАЗ "Профи" расположился 2,7-литровый агрегат, производительность которого равна 150 лошадиным силам. Грузоподъемность автомобиля составляет до 1 500 килограммов.

Эксперты, опробовавшие заднеприводный УАЗ "Профи", отметили, что машина, что в незагруженном состоянии машина весьма динамична и резва. Тем не менее, с грузом массой в 900 килограммов, ее динамичность теряется. Кроме того, специалисты отметили, что груженый УАЗ "Профи" будет эффективен на равнинах, а в гористой местности с машиной могут возникнуть затруднения.

С полноприводным УАЗ "Профи"оказалось попроще, однако по словам экспертов, на высоких оборотах рычаг "раздатки" начинает сильно зудеть. Специалисты утверждают, что это очень сильно раздражает.

Эксперты подчеркнули, УАЗ "Профи" нуждается в утеплении радиатора. Такое решение станет необходимым при работе в регионах с суровым зимним климатом.

Иван Головин