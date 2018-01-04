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| | Эксперты провели тест-драйв УАЗ "Профи"

Эксперты провели тест-драйв УАЗ "Профи"

Сегодня, 10:00
Недавно ульяновские машиностроители представили новый УАЗ "Профи". 1,5-тонная машина имеет как моно- так и полный привод. Оба варианта модели попали в руки экспертам, и они отправились на тест-драйв в зимних условиях.

 

Эксперты провели тест-драйв УАЗ "Профи"

 

УАЗ в последнее время терял свои позиции на рынке, и в минувшем году продажи производителя просели на 13%. Разрабатывая УАЗ "Профи", ульяновцы стремились создать конкурентоспособный коммерческий автомобиль с приемлемым ценником, а потому машина облегчена как в прямом, так и в переносном смысле.
 
В моторном отсеке УАЗ "Профи" расположился 2,7-литровый агрегат, производительность которого равна 150 лошадиным силам. Грузоподъемность автомобиля составляет до 1 500 килограммов.
 
Эксперты, опробовавшие заднеприводный УАЗ "Профи", отметили, что машина, что в незагруженном состоянии машина весьма динамична и резва. Тем не менее, с грузом массой в 900 килограммов, ее динамичность теряется. Кроме того, специалисты отметили, что груженый УАЗ "Профи" будет эффективен на равнинах, а в гористой местности с машиной могут возникнуть затруднения.
 
С полноприводным УАЗ "Профи"оказалось попроще, однако по словам экспертов, на высоких оборотах рычаг "раздатки" начинает сильно зудеть. Специалисты утверждают, что это очень сильно раздражает.
 
Эксперты подчеркнули, УАЗ "Профи" нуждается в утеплении радиатора. Такое решение станет необходимым при работе в регионах с суровым зимним климатом.

Иван Головин
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