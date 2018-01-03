По Тольятти ездит праворульная "восьмерка". Такое известие обсуждается жителями Автограда, удивленными тем, что они стали свидетелями столь редкого транспортного средства.

Жители Тольятти запечатлели на одной из улиц города праворульный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108. "Восьмерка" была достаточно популярным отечественным автомобилем в 90-е годы, и ее до сих пор можно встретить на дорогах страны.

Известие о праворульной "восьмерке" берет свое начало в группе "События Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте". Ее пользователи предположили, что горожане стали свидетелями экспортного экземпляра, который готовился для японского или британского рынков. Также в группе отмечено, что "восьмерка" имеет ульяновские номера.

К слову, отечественные праворульные автомобили выпускались небольшими тиражами. Кроме того, в 90-е годы экономика страны терпела кризис, что привело к остановке производства модели ВАЗ-2108 с правым рулем.

Иван Головин