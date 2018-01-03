По Тольятти ездит праворульная "восьмерка"Вчера, 20:08
В Тольятти запечатлели секретный пикап LADA 4x4. "Нива" в металлическом камуфлированном кузове была сфотографирована на одной из улиц Автограда. При этом
1 июня приблизительно в 17:00 по мск в Тольятти начался сильный ураган. Проливные дожди и поваленные деревья стали причиной возникновения множества ДТП. Об
В Тольятти запечатлели «роскошную» LADA Vesta вице-президента отечественной машиностроительной компании «АвтоВАЗ». Харальд Грюбель ездит на версии модели