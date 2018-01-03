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| | Праздничную ёлку из автомобилей создадут в Воткинске

Праздничную ёлку из автомобилей создадут в Воткинске

Вчера, 18:47
В четверг, 4 января, автомобилисты из города Воткинск, расположенного в Удмурсткой Республике, планируют выстроить из собственных машин фигурку рождественской ёлки. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Праздничную ёлку из автомобилей создадут в Воткинске

 

В сообществе «ВГГС – Воткинск Где Гай Стоят» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано сообщение, в котором местных жителей, владеющих личными автомобилями, приглашают принять участие во флешмобе. Так, на парковке около завода «Вектор» планируется составить из машин фигуру в виде праздничной ели. Мероприятие стартует завтра, 4 января, в 17:00.

«Берем с собой фонарики, хорошее настроение и начинаем строить рождественскую ёлку из машин», – отметили организаторы флешмоба.


Участники планируют опубликовать в соцсетях видеоотчёт с мероприятия, которое проводится в Воткинске впервые. По состоянию на вечер 3 января поучаствовать захотели несколько десятков автовладельцев.

Организаторы добавили, что размер и сложность композиции зависит от того, сколько участников будет в итоге, при этом длина парковки составляет около 150 метров, а ширина – порядка 30 метров.
Яна Васильева
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