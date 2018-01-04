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| | Новый рекорд: На мировом рынке в 2017 году реализовано более 90 млн автомобилей

Новый рекорд: На мировом рынке в 2017 году реализовано более 90 млн автомобилей

Сегодня, 07:00
Специалисты американского автомобильного издания Wards Auto сообщают, что по предварительным подсчётам в 2017 году на мировом автомобильном рынке было реализовано более 90 000 000 новых машин. Отмечается, что такие показатели являются новым рекордом для глобального рынка.

Новый рекорд: На мировом рынке в 2017 году реализовано более 90 млн автомобилей

 

Эксперты сообщают, что по итогам 2017 года на мировом автомобильном рынке было реализовано порядка 90 000 000 новых автомобилей, что является новым рекордом для рынка за годовой период. Примечательно, что спрос на автомобили не снизился ввиду внедрения каршеринга и технологий беспилотного управления.

Аналитики сообщили, что добиться рекордных показателей удалось также и благодаря повышению активности на рынках Западной Европы, а также росту показателей на рынках России и Бразилии.

Отмечается, что основными драйверами роста спроса на мировом рынке стали азиатские покупатели – на долю автомобильного рынка Китая пришлось более 25% от всех мировых продаж. Наряду с этим отмечается, что реализация авто в Северной Америке несколько снизилась в сравнении с прошлым годом.
Васисуалий Мурчалов
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