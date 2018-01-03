Уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года продают в Москве за 11,5 млн рублей

В Москве выставили на продажу Mercedes-Benz S-Class, сошедший с конвейера в 1997 году. Владелец отмечает, что немного восстановил и доработал автомобиль, за который придётся заплатить 11 500 000 рублей.

Стоимость 20-летней машины не просто так сопоставима с ценой новейшего суперкара. Предлагаемый Mercedes-Benz S-Class проехал менее 2 500 километров. В моторном отсеке автомобиля установлен 7,3-литровый двигатель М120, генерирующий до 585 лошадиных сил. В тандеме с мотором трудится 5-скоростная автоматическая трансмиссия.

Яна Васильева

С 0 до 100 км/ч автомобиль ускоряется всего за 4,9 секунды, максимальная скорость достигает 314 км/ч. Нынешний хозяин машины оборудовал её особыми карбон-керамическими тормозными дисками и новыми суппортами. Наиболее заметным изменениям подвергся салон: в нём появились раздельные задние кресла и большой дисплей мультимедийной системы на передней панели.