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| | Уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года продают в Москве за 11,5 млн рублей

Уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года продают в Москве за 11,5 млн рублей

Вчера, 18:19
В Москве выставили на продажу Mercedes-Benz S-Class, сошедший с конвейера в 1997 году. Владелец отмечает, что немного восстановил и доработал автомобиль, за который придётся заплатить 11 500 000 рублей.

Уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года продают в Москве за 11,5 млн рублей

 

Стоимость 20-летней машины не просто так сопоставима с ценой новейшего суперкара. Предлагаемый Mercedes-Benz S-Class проехал менее 2 500 километров. В моторном отсеке автомобиля установлен 7,3-литровый двигатель М120, генерирующий до 585 лошадиных сил. В тандеме с мотором трудится 5-скоростная автоматическая трансмиссия.

Уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года продают в Москве за 11,5 млн рублей

 

Уникальный Mercedes-Benz S-Class 1997 года продают в Москве за 11,5 млн рублей

 

С 0 до 100 км/ч автомобиль ускоряется всего за 4,9 секунды, максимальная скорость достигает 314 км/ч. Нынешний хозяин машины оборудовал её особыми карбон-керамическими тормозными дисками и новыми суппортами. Наиболее заметным изменениям подвергся салон: в нём появились раздельные задние кресла и большой дисплей мультимедийной системы на передней панели.
Яна Васильева
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