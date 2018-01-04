В 2018 году PSA наладит производство фургонов на заводе в Калуге

Представители российского офиса французской компании PSA Group сообщают о том, что уже в первом квартале 2018 года на заводе «ПСМА Рус» в Калуге стартует серийное производство нового коммерческого фургона Peugeot Expert. Стоит отметить, что пока такие автомобили импортируются в России из Франции.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным пресс-службы российского офиса PSA Group, на сегодняшний день коммерческие фургоны Peugeot Expert для рынка России производятся на заводе во французском городе Севельнорд, но уже в середине 2018 года российские дилеры получат модели отечественной сборки. Отмечается, что фургоны будут производиться на заводе «ПСМА Рус» в Калуге.Сообщается, что на первых порах локализация производства фургонов в Калуге зафиксируется на уровне в 50% но в дальнейшем будет увеличена. Отмечается, что таким образом новые Peugeot Expert получат более демократичный ценник на российском рынке.На данный момент компания PSA завершает приготовление производственного конвейера к старту сборки нового Peugeot Expert. Несколько позже в Калуге будет налажено производство семейного минивэна Peugeot Traveller.