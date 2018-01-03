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| | Озвучена стоимость нового электрокара Nissan Leaf 2018

Озвучена стоимость нового электрокара Nissan Leaf 2018

Вчера, 21:00
Представители европейского подразделения японской компании Nissan озвучили официальную стоимость нового электрокара Nissan Leaf 2018 модельного года. Сообщается, что самый доступный вариант исполнения модели обойдётся британцам в 21 990 фунтов, что эквивалентно 1 715 000 рублей.

Озвучена стоимость нового электрокара Nissan Leaf 2018

 

Представители Nissan рассказали, что новый полностью электрический хэтчбек Nissan Leaf 2018 модельного года дебютирует на европейском автомобильном рынке в феврале 2018 года. Стоит напомнить, что на рынке Японии новинка успешно реализуется с октября 2017 года.

Сообщается, что базовое исполнение нового Nissan Leaf 2018 на рынке Великобритании получило ценник в 21 990 фунтов, что составляет 1 715 000 рублей, в то время как немецкие клиенты могут заказать модель уже за 31 950 евро (примерно 2 190 000 рублей). Разработчики пояснили, что приобрести электрокар в Великобритании выгоднее благодаря действующим льготам на покупку «зелёного» транспорта.

Что касается технических характеристик, то новый Nissan Leaf 2018 приводится в движение полностью электрическим мотором мощностью в 147 лошадиных сил при 270 Нм. Заряда батареи хватит на 378 километров, а при использовании экспресс-зарядки «наполнить» аккумулятор на 80% можно всего за 40 минут.
Васисуалий Мурчалов
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