Озвучена стоимость нового электрокара Nissan Leaf 2018

Представители европейского подразделения японской компании Nissan озвучили официальную стоимость нового электрокара Nissan Leaf 2018 модельного года. Сообщается, что самый доступный вариант исполнения модели обойдётся британцам в 21 990 фунтов, что эквивалентно 1 715 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Представители Nissan рассказали, что новый полностью электрический хэтчбек Nissan Leaf 2018 модельного года дебютирует на европейском автомобильном рынке в феврале 2018 года. Стоит напомнить, что на рынке Японии новинка успешно реализуется с октября 2017 года.Сообщается, что базовое исполнение нового Nissan Leaf 2018 на рынке Великобритании получило ценник в 21 990 фунтов, что составляет 1 715 000 рублей, в то время как немецкие клиенты могут заказать модель уже за 31 950 евро (примерно 2 190 000 рублей). Разработчики пояснили, что приобрести электрокар в Великобритании выгоднее благодаря действующим льготам на покупку «зелёного» транспорта.Что касается технических характеристик, то новый Nissan Leaf 2018 приводится в движение полностью электрическим мотором мощностью в 147 лошадиных сил при 270 Нм. Заряда батареи хватит на 378 километров, а при использовании экспресс-зарядки «наполнить» аккумулятор на 80% можно всего за 40 минут.